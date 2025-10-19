В Украине с 20 октября ограничат энергопотребление для промышленности

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На всей территории Украины с 20 октября вводится ограничение энергопотребления для промышленных потребителей. Национальный оператор «Укрэнерго» сообщил, что с 6.00 до 22.00 будут применяться графики ограничения мощности во всех регионах страны, информирует ТАСС.