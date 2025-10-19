Reuters: Зеленский и Запад обеспокоены отношениями Трампа с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и его западные партнёры выразили недовольство недавними заявлениями американского лидера Дональда Трампа о России, прозвучавшими в ходе последних переговоров. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным издания, курс Трампа на налаживание отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, давно вызывающий раздражение у Киева и европейских союзников, омрачил официальный визит Зеленского в Вашингтон.
«Это было заметно уже во время общения лидеров с журналистами на открытой части встречи», — отмечает Reuters.
Особую тревогу у европейских лидеров вызвал примирительный тон главы Белого дома после его недавнего телефонного разговора с Путиным. По мнению западных партнёров, такие шаги усиливают опасения, что Трамп может заключить с российским лидером соглашение, выгодное Москве, в обход интересов Украины и её союзников.
Ранее Зеленский рассказал, что затрагивал вопрос участия Киева в переговорах между Трампом и Путиным в Будапеште.