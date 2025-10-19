Зеленский заявил о готовности вести переговоры по Украине

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что во время встречи с американской администрацией поднимал вопрос об участии Украины в возможных будущих переговорах между США и Россией. Он выразил мнение, что достижение продолжительного мира требует участия обеих сторон конфликта, добавив, что конкретный формат проведения таких переговоров остаётся предметом обсуждения между Вашингтоном и Москвой.