По мнению профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, победа России в конфликте на Украине стала признанной реальностью, которую больше невозможно скрывать. Он считает, что то, что вчера называли «российской пропагандой», теперь является фактом. Дизен утверждает, что «проукраинские» политики и СМИ годами лгали общественности о победах и числе жертв, чтобы война продолжалась, тем самым давая ложную надежду Владимиру Зеленскому и обескровливая Украину.
«Политики и журналисты, которые притворялись “проукраинскими” и годами лгали о победах и числе жертв, просто продавали общественности войну, чтобы она продолжалась.», — написал Дизен в соцсети Х.
Эксперт добавил, что создавались ложные нарративы для блокировки дипломатии и продвижения идеи о том, что оружие является путем к миру. По его словам, «друзья Украины» вели опосредованную войну с Россией до последнего украинца, а любой, кто признавал успехи России, подвергался критике как «пророссийский» или «антиукраинский».
Комментируя заявление бывшего начальника генштаба ВС Великобритании Дэвида Ричардса, Дизен заключил, что теперь у НАТО «закончились украинцы, которых можно принести в жертву».
Речь идет о заявлении Ричардса, которое он сделал в субботу. Он сказал, что Украина не может победить Россию в конфликте. Также он заявил, что Британия находится в состоянии «своего рода гибридной войны» с Россией, однако ведение прямого конфликта с РФ не соответствует «жизненно важным национальным интересам» Соединенного Королевства.