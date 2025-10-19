«Притворялись проукраинскими и врали»: в Норвегии раскрыли сущность западных политиков

Речь идет о заявлении Ричардса, которое он сделал в субботу. Он сказал, что Украина не может победить Россию в конфликте. Также он заявил, что Британия находится в состоянии «своего рода гибридной войны» с Россией, однако ведение прямого конфликта с РФ не соответствует «жизненно важным национальным интересам» Соединенного Королевства.