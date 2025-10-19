Петро ответил Трампу на обвинения в причастности к наркобизнесу

«Они не мои враги, я их таковыми не считаю. Проблема в Трампе, а не в США… Господин Трамп… вы грубы и невежественны в отношении Колумбии… Я не занимаюсь бизнесом, как вы. Я социалист. Я верю в помощь и общее благо… Если я не бизнесмен и тем более не наркоторговец, то в моем сердце нет места алчности», — отметил президент.