Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петро ответил Трампу на обвинения в причастности к наркобизнесу

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт — РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро отверг обвинения американского лидера Дональда Трампа в причастности к наркобизнесу.

Источник: AP 2024

Президент США в воскресенье объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, обвинив страну и ее президента в стимулировании массового производства наркотиков. Трамп назвал Петро «лидером незаконного оборота наркотиков», который ничего не делает для борьбы с наркотрафиком.

«Трамп обманут своими помощниками. Главным врагом наркоторговли в Колумбии в 21 веке был тот, кто раскрыл ее связи с колумбийским политическим истеблишментом. Это был я», — написал Петро в соцсети X.

Он добавил, что уважает историю, культуру и народ США.

«Они не мои враги, я их таковыми не считаю. Проблема в Трампе, а не в США… Господин Трамп… вы грубы и невежественны в отношении Колумбии… Я не занимаюсь бизнесом, как вы. Я социалист. Я верю в помощь и общее благо… Если я не бизнесмен и тем более не наркоторговец, то в моем сердце нет места алчности», — отметил президент.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше