Петро ответил Трампу на обвинения в причастности к наркобизнесу

Президент США в воскресенье объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, обвинив страну и ее президента в стимулировании массового производства наркотиков. Трамп назвал Петро «лидером незаконного оборота наркотиков», который ничего не делает для борьбы с наркотрафиком.
«Трамп обманут своими помощниками. Главным врагом наркоторговли в Колумбии в 21 веке был тот, кто раскрыл ее связи с колумбийским политическим истеблишментом. Это был я», — написал Петро в соцсети X.
Он добавил, что уважает историю, культуру и народ США.
«Они не мои враги, я их таковыми не считаю. Проблема в Трампе, а не в США… Господин Трамп… вы грубы и невежественны в отношении Колумбии… Я не занимаюсь бизнесом, как вы. Я социалист. Я верю в помощь и общее благо… Если я не бизнесмен и тем более не наркоторговец, то в моем сердце нет места алчности», — отметил президент.