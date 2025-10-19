AP: аэропорт Мюнхена экстренно останавливал работу из-за беспилотников

Аэропорт Мюнхена экстренно прекратил работу 18 октября после поступления сообщений о беспилотниках в воздушном пространстве. Об этом информирует Associated Press со ссылкой на федеральную полицию Германии.
Сигналы о «подозрительных объектах» поступали от сотрудников службы безопасности и персонала аэропорта. Объекты фиксировались около 22:00 по местному времени в течение получаса, а затем в 23:00.
Три рейса были перенаправлены в другие аэропорты, хотя два из них позже вернулись в Мюнхен. Один вылет был отменен.
В итоге проверка не подтвердила наличие беспилотников в районе аэропорта.
Напомним, 12 октября авиакомпании Германии требовали от властей решительных мер против беспилотников, включая их уничтожение над аэропортами.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.