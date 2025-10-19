Ричмонд
СМИ: Израиль откроет доступ в сектор Газа в понедельник утром

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Израиль вновь откроет доступ в сектор Газа в понедельник утром, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

«Представители Израиля сообщили нам, что вновь откроют переход в сектор Газа в понедельник утром», — цитирует в соцсети X журналист своего собеседника.

Ранее Равид сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился закрыть все переходы в сектор Газа. Израильский портал Ynet также сообщал, что Израиль приостановил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа до дальнейшего уведомления, что «напрямую связано» с новой эскалацией конфликта в воскресенье.

В воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на «грубое нарушение» перемирия со стороны движения.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако пока были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
