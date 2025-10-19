«Врата ада». На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Боевики ВСУ жалуются на разрушительную силу российского истребителя Су-34, сообщило издание Military Watch Magazine.
«Один военнослужащий сравнил удар истребителя с “вратами ада”, подчеркнув, что Су-34 ревет так, словно стремительно спускается прямо на людей», — отмечается в материале.
Издание подчеркивает, что Су-34 — улучшенная версия самолета Су-27, обладающая самой большой дальностью полета и самой высокой несущей способностью вооружения среди всех типов истребителей в мире.
Солдаты ВСУ жалуются, что один снаряд, выпущенный с Су-34, способен разрушить укрепленный бункер.
Кроме того, в статье отмечается, что истощение украинской противовоздушной обороны привело к тому, что этот истребитель теперь может обеспечивать воздушную поддержку вдоль всей линии фронта.
Как отмечали в Минобороны, бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования. Самолет также используют для выполнения задач воздушной разведки.