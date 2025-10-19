«Врата ада». На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в зоне СВО

Как отмечали в Минобороны, бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования. Самолет также используют для выполнения задач воздушной разведки.