Тертель: белорусско-американские контакты находятся в русле стратегических интересов обеих стран

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-американские контакты находятся в русле стратегических интересов обеих стран. Об этом заявил председатель КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Лукашенко: мы готовы заключить большую сделку с США, если будут учтены интересы Беларуси.
«Белорусско-американские контакты продолжаются. Это находится в русле стратегических интересов и Республики Беларусь, и американской стороны, поэтому идут переговоры, есть положительные тенденции», — сказал Иван Тертель.
Тертель назвал основную повестку в диалоге между Беларусью и США.
Как сообщалось, 14 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений. Глава государства подчеркнул, что политика на возобновление отношений с США, безусловно, должна будет строиться исключительно в белорусских интересах. Ведь и американцы в своей политике руководствуются исключительно прагматичными мотивами.
Тертель ответил на вопрос, ведется ли подготовка к переговорам с Украиной.
«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы. Предложения Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались», — обратил внимание Александр Лукашенко. -0-