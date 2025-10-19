Зеленский поставил условие о заморозке линии фронта перед переговорами с Россией

Напомним, в ходе встречи с Зеленским 17 октября Дональд Трамп потребовал от Украины перейти к переговорам с Россией, отвергнув планы Киева по продолжению боевых действий. Во время беседы президент США подшутил над гостем, спросив его мнение о совместном российско-американском проекте тоннеля под Беринговым проливом. Несмотря на это, Зеленский после встречи заявил, что рассматривает диалог с Москвой возможным только с позиции силы.