В Минобороны сообщили о 15 уничтоженных украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны Российской Федерации за три часа уничтожили 15 украинских беспилотников самолётного типа, пытавшихся атаковать регионы страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно официальным данным, с 17:00 до 20:00 по московскому времени было нейтрализовано 10 БПЛА над Воронежской областью, 3 — над Белгородской и 2 — над Ростовской. Все воздушные цели своевременно обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО без допущения ущерба на земле.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени 19 октября. В результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

