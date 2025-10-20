Ричмонд
Счетная палата Молдовы отчиталась о результатах аудита Службы 112

Для повышения эффективности Счетная палата предложила 17 рекомендаций службе экстренных вызовов 112.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Счетная палата Молдовы (СП) опубликовала отчет об исследовании эффективности работы службы экстренных вызовов 112 с целью улучшения предоставления услуг населению в чрезвычайных ситуациях.

В ведомстве уточнили, что аудит касался прежде всего взаимодействия службы 112 со специализированными службами экстренной помощи — полицией, пожарными и скорой помощью. Также проверке подлежали оперативные процессы, время реакции и действия по обучению персонала и информированию населения.

СП отметила, что служба 112 выполняет свою основную миссию по приему вызовов и передаче их специализированным службам, на производительность системы негативно влияют некоторые факты:

зависимость от поставщиков IT-услуг, поскольку служба 112 приобрела лицензии на программное обеспечение, обеспечивающие только право на использование без доступа к исходному коду, что сохраняет зависимость от разработчика и увеличивает затраты;

отсутствие взаимосвязи с большинством информационных систем, реестров и баз данных, необходимых в работе;

отсутствие резервного центра, который обеспечит непрерывность работы в случае серьезных инцидентов;

отсутствие четких временных установок для всех специализированных служб.

В то же время аудит показал, что даже после проведения кампании по информированию населения об ответственном использовании единого номера, сохраняется большой объем не срочных звонков, что приводит к перегрузке системы и может стать причиной задержек при необходимости фактического реагирования.

Еще один выявленный недостаток — отсутствие общих процедур и координационных механизмов между службой 112 и специализированными экстренными службами, что может снижать эффективность реагирования при крупных чрезвычайных ситуациях, создавать трудности в информировании граждан и оценке реальной ситуации.

В связи с этим Счетная палата предложила службе экстренных вызовов 17 рекомендаций, среди которых:

укрепление непрерывности и надежности работы службы;

улучшение обработки вызовов, оперативное исключение неэкстренных;

установление выполнимых и определенных временных показателей реагирования для всех служб;

создание механизма отчетности об эффективности коммуникации и координации после реагирования на ЧС;

усиление межсистемной интеграции и оптимизация информационных потоков.

Данные рекомендации направлены на повышение эффективности и укрепление доверия граждан, уточнили в СП.