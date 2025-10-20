Счетная палата Молдовы отчиталась о результатах аудита Службы 112

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Счетная палата Молдовы (СП) опубликовала отчет об исследовании эффективности работы службы экстренных вызовов 112 с целью улучшения предоставления услуг населению в чрезвычайных ситуациях.
В ведомстве уточнили, что аудит касался прежде всего взаимодействия службы 112 со специализированными службами экстренной помощи — полицией, пожарными и скорой помощью. Также проверке подлежали оперативные процессы, время реакции и действия по обучению персонала и информированию населения.
СП отметила, что служба 112 выполняет свою основную миссию по приему вызовов и передаче их специализированным службам, на производительность системы негативно влияют некоторые факты:
зависимость от поставщиков IT-услуг, поскольку служба 112 приобрела лицензии на программное обеспечение, обеспечивающие только право на использование без доступа к исходному коду, что сохраняет зависимость от разработчика и увеличивает затраты;
отсутствие взаимосвязи с большинством информационных систем, реестров и баз данных, необходимых в работе;
отсутствие резервного центра, который обеспечит непрерывность работы в случае серьезных инцидентов;
отсутствие четких временных установок для всех специализированных служб.
В то же время аудит показал, что даже после проведения кампании по информированию населения об ответственном использовании единого номера, сохраняется большой объем не срочных звонков, что приводит к перегрузке системы и может стать причиной задержек при необходимости фактического реагирования.
Еще один выявленный недостаток — отсутствие общих процедур и координационных механизмов между службой 112 и специализированными экстренными службами, что может снижать эффективность реагирования при крупных чрезвычайных ситуациях, создавать трудности в информировании граждан и оценке реальной ситуации.
В связи с этим Счетная палата предложила службе экстренных вызовов 17 рекомендаций, среди которых:
укрепление непрерывности и надежности работы службы;
улучшение обработки вызовов, оперативное исключение неэкстренных;
установление выполнимых и определенных временных показателей реагирования для всех служб;
создание механизма отчетности об эффективности коммуникации и координации после реагирования на ЧС;
усиление межсистемной интеграции и оптимизация информационных потоков.
Данные рекомендации направлены на повышение эффективности и укрепление доверия граждан, уточнили в СП.