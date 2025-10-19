МО Белоруссии: РФ остается главным поставщиком военной техники

Россия была и остается главным поставщиком военной техники для Белоруссии, заявил замначальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны страны Дмитрий Рябихин.
«Российская Федерация всегда была и остается для нас основным партнером и поставщиком продукции военного назначения», — отметил Дмитрий Рябихин в беседе с СТВ.
Он добавил, что СМИ в 2025 году активно публиковали материалы о поступлении в Белоруссию образцов вооружения. Среди них — самолеты Су-30, вертолеты Ми-35 и зенитные ракетные комплексы «Тор».
Как сообщал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, Россия планирует продолжать оснащение белорусской армии современным высокоточным и высокотехнологическим вооружением.
При этом ранее стало известно, что Москва и Минск подписали программу стратегического партнерства в военной сфере на пять лет.