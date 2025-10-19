Президент Кении организовал лечение за границей своего главного оппонента

Президент Кении Уильям Руто лично организовал лечение и перелёт своего политического оппонента Раилы Одинги в индийскую больницу. Об этом в выступлении перед сторонниками покойного заявил его брат Обуру Одинга.
Бывший премьер-министр и лидер партии «Оранжевое демократическое движение» скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни. На выборах 2022 года он уступил Руто с минимальным разрывом в 1,6% голосов.
«Президент Руто сыграл ключевую роль в организации медицинской помощи и достойных проводов моего брата» — сообщил Обуру Одинга.
Он поблагодарил главу государства за постоянную поддержку семьи в период болезни политика и организацию масштабных похорон.
Несмотря на политическое соперничество, Руто называл Одингу «братом и борцом за демократию». Церемония прощания с политиком на стадионе в Найроби сопровождалась столкновениями между толпой и полицией, сообщалось о сотнях пострадавших.
