Тертель ответил на вопрос, ведется ли подготовка к переговорам с Украиной

«В этом отношении есть наша позиция о том, что необходимо встречаться и в этой сложившейся обстановке находить консенсус. Эта работа тоже ведется. Конечно, здесь много зависит от украинской стороны. Наш Президент работает максимально на то, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе. И мы нашли баланс интересов сторон в этой очень и очень непростой и с большой тенденцией к обострению ситуации. И я убежден, что только путем тихих, спокойных переговоров, поиска компромисса мы можем уладить эту ситуацию», — подчеркнул председатель КГБ. -0-