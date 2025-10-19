Тертель ответил на вопрос, ведется ли подготовка к переговорам с Украиной

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко работает максимально на то, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе. Об этом заявил председатель КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко в сентябре рассказал о своем желании поговорить с Владимиром Зеленским. На вопрос, ведется ли работа в этом направлении, Иван Тертель ответил положительно.
Глава КГБ: Беларусь могла бы помочь найти консенсус в разрешении конфликта в Украине.
«В этом отношении есть наша позиция о том, что необходимо встречаться и в этой сложившейся обстановке находить консенсус. Эта работа тоже ведется. Конечно, здесь много зависит от украинской стороны. Наш Президент работает максимально на то, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе. И мы нашли баланс интересов сторон в этой очень и очень непростой и с большой тенденцией к обострению ситуации. И я убежден, что только путем тихих, спокойных переговоров, поиска компромисса мы можем уладить эту ситуацию», — подчеркнул председатель КГБ. -0-