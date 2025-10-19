Ричмонд
Макрон заверил, что похищенные в Лувре драгоценности будут найдены

По словам президента Франции, «под руководством прокуратуры Парижа для этого делается все возможное».

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что украденные в воскресенье в Лувре драгоценности будут найдены, а грабители предстанут перед судом.

«Ограбление Лувра — это покушение на историческое наследие, которым мы дорожим, — написал Макрон в X. — Мы найдем драгоценности, а преступники предстанут перед судом».

По словам главы государства, «под руководством прокуратуры Парижа для этого делается все возможное». Он пообещал, что в ближайшее время меры безопасности в Лувре будут значительно усилены.

Ранее лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла назвал похищение части коллекции Лувра «невыносимым унижением для Франции».

Как сообщила прокурор Парижа Лор Беко, четверо преступников проникли в музей с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в «Галерее Аполлона», они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Она также допустила, что заказчиками или исполнителями операции могли быть иностранцы.

