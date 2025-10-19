Макрон заверил, что похищенные в Лувре драгоценности будут найдены

Как сообщила прокурор Парижа Лор Беко, четверо преступников проникли в музей с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в «Галерее Аполлона», они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Она также допустила, что заказчиками или исполнителями операции могли быть иностранцы.