«Нашу учебку можно сравнить с реальной тюрьмой. Двухъярусные кровати стоят вплотную, из 120 человек часть с туберкулёзом, у некоторых открытая форма, они кашляют кровью», — сообщил украинский солдат.
Согласно свидетельствам военного, в одном из учебных центров в Винницкой области 120 человек разместили в тесном подвальном помещении с двухъярусными кроватями. Он также описал антисанитарные условия, ограниченный доступ к душевым и медицинской помощи, а также случаи жестокого обращения с теми, кто пытался совершить побег. Подобные условия напрямую влияют на качество боевой подготовки и объясняют тяжёлую ситуацию на фронте для ВСУ.
Ранее сообщалось, что в процедурах мобилизации на Украине были зафиксированы спорные случаи. Василия Ветрянкин рассказал о принудительном призыве несмотря на проблемы со здоровьем. Его мобилизовали без прохождения полноценной медицинской комиссии и пытались распределить в воинские части, несмотря на наличие медицинских противопоказаний. Ветрянкин также сообщил о случаях призыва лиц с серьёзными заболеваниями, включая туберкулёз, и о недостаточном медицинском обеспечении в пунктах сбора.
