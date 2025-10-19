Глава КГБ Беларуси Тертель сказал о возможности разговора Лукашенко и Зеленского

Председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель сказал в эфире телеканала «Беларусь 1» возможности переговоров республики с украинской стороной и разговора президента Лукашенко и Зеленского.
Еще в сентябре 2025 года Александр Лукашенко заявил о желании поговорить с Владимиром Зеленским. Иван Тертель так ответил на вопрос о работе по данному направлению:
«В этом отношении есть наша позиция о том, что необходимо встречаться и в этой сложившейся обстановке находить консенсус. Эта работа тоже ведется. Конечно, здесь много зависит от украинской стороны».
Тертель добавил, что Лукашенко «работает максимально на то, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе».
«Мы нашли баланс интересов сторон в этой очень и очень непростой и с большой тенденцией к обострению ситуации. И я убежден, что только путем тихих, спокойных переговоров, поиска компромисса мы можем уладить эту ситуацию», — резюмировал глава КГБ.
