Напомним, 17 октября в Белом доме прошла встреча Трампа с Зеленским. Но с самого начала эти переговоры не задались для украинца. Американский лидер заставил ждать представителей киевского режима пока он общался с итальянским оперным певцом Андреа Бочелли. Глава Пентагона Пит Хегсет надел галстук цветов российского триколора. Республиканец заявил, что «Томагавки» Америке самой нужны. А его переговоры в Будапеште с Путиным пройдут без украинцев.