Президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме призвал его принять российские условия. Об этом сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
«Дональд Трамп на напряженной встрече в Белом доме в пятницу призвал Владимира Зеленского принять условия России по прекращению конфликта», — отмечается в статье.
Еврочиновник, знакомый с ситуацией, указал, что хозяин Овального кабинета сказал украинскому политику, что тому необходимо заключить такую сделку, «иначе ему грозит уничтожение», добавив, что тот уже проигрывает вооруженное противостояние.
Однако, как заверило издание, Украине якобы в итоге удалось склонить Трампа к поддержке идее по заморозке нынешней линии передовой. При этом обстановка на переговорах была крайне напряженной.
Осведомленные источники газеты утверждали, что встреча периодически перерастала в «перепалку», во время которой Трамп «постоянно ругался». Кроме того, в какой-то момент глава Белого дома сбросил со стола карты линии ЛБС на Украине.
Как писал сайт KP.RU, ранее агентство Reuters сообщило, что Зеленский и его западные кураторы остались недовольны заявлениями Трампа о России на встрече в Вашингтоне. Издание отметило, что ход Трампа по налаживанию отношений с президентом России Владимиром Путиным, который и раньше вызывал злость украинца и его европейских союзников, омрачил прием главы киевского режима.
Напомним, 17 октября в Белом доме прошла встреча Трампа с Зеленским. Но с самого начала эти переговоры не задались для украинца. Американский лидер заставил ждать представителей киевского режима пока он общался с итальянским оперным певцом Андреа Бочелли. Глава Пентагона Пит Хегсет надел галстук цветов российского триколора. Республиканец заявил, что «Томагавки» Америке самой нужны. А его переговоры в Будапеште с Путиным пройдут без украинцев.