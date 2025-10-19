Ричмонд
В Чехии глава ANO Бабиш ушел в отпуск во время переговоров о правительстве

Участие в переговорах о создании кабинета министров вместо Бабиша примут его заместители Карел Гавличек и Алена Шиллерова.

Источник: Аргументы и факты

В Чехии лидер движения ANO Андрей Бабиш объявил о недельном отпуске в период переговоров о формировании правительства. Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz.

«На следующей неделе я уеду в отпуск за свой счет», — заявил политик.

По информации издания, участие в переговорах о создании кабинета министров вместо Бабиша примут его заместители Карел Гавличек и Алена Шиллерова.

Издание не приводит причин такого решения. Как отмечается, Бабиш признает, что правительство будет сформировано только в декабре, хотя изначально планировал сделать это спустя неделю после выборов.

Ранее аналитики The Guardian утверждали, что победа Бабиша на выборах в Чехии приведет к отказу помогать Украине.