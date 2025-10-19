Президент Колумбии отверг обвинения Трампа в причастности к наркобизнесу

Глава Колумбии Густаво Петро заявил, что данные американского лидера Дональда Трампа о якобы его причастности к наркобизнесу не соответствуют действительности.
«Трамп обманут своими помощниками. Главным врагом наркоторговли в Колумбии в 21 веке был тот, кто раскрыл ее связи с колумбийским политическим истеблишментом. Это был я», — написал Петро в соцсети X*.
По его мнению, Трамп своим заявлением проявил грубость и невежественность в отношении Колумбии.
«Я не занимаюсь бизнесом, как вы. Я социалист. Я верю в помощь и общее благо. Если я не бизнесмен и тем более не наркоторговец, то в моем сердце нет места алчности», — подчеркнул президент.
Ранее Трамп заявил, что Петро является лидером незаконного наркобизнеса, который процветает в Колумбии. Он также сказал, что несмотря на значительные финансовые поступления из США, президент не предпринимает никаких действий для остановки этого процесса. Трамп объявил, что прекращает все платежи и субсидий Колумбии.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.