Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: на встрече с Зеленским Трамп ругался и сбросил карты боевых действий

​Американский лидер грубо обращался с Зеленским на встрече в Белом доме.

Источник: Аргументы и факты

Во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Дональд Трамп вёл себя резко и агрессивно, постоянно повышая голос и в какой-то момент даже сбросив со стола карты боевых действий на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, переговоры неоднократно перерастали в «перепалку», в ходе которой Трамп «постоянно ругался». Большую часть времени он, по сути, читал Зеленскому лекцию, повторяя тезисы, ранее озвученные президентом России Владимиром Путиным в их последнем телефонном разговоре, пишут журналисты.

Источники отметили, что после встречи Зеленский «был настроен крайне негативно».

Накануне Трамп заявил, что окончание украинского конфликта неизбежно приведёт к тому, что Киев потеряет часть своей территории.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше