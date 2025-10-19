FT: на встрече с Зеленским Трамп ругался и сбросил карты боевых действий

Во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Дональд Трамп вёл себя резко и агрессивно, постоянно повышая голос и в какой-то момент даже сбросив со стола карты боевых действий на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.