FT: на встрече с Зеленским Трамп ругался и сбросил карты боевых действий

Во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Дональд Трамп вёл себя резко и агрессивно, постоянно повышая голос и в какой-то момент даже сбросив со стола карты боевых действий на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, переговоры неоднократно перерастали в «перепалку», в ходе которой Трамп «постоянно ругался». Большую часть времени он, по сути, читал Зеленскому лекцию, повторяя тезисы, ранее озвученные президентом России Владимиром Путиным в их последнем телефонном разговоре, пишут журналисты.
Источники отметили, что после встречи Зеленский «был настроен крайне негативно».
Накануне Трамп заявил, что окончание украинского конфликта неизбежно приведёт к тому, что Киев потеряет часть своей территории.