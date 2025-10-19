Как готовятся переговоры Беларуси и Украины? Глава КГБ поделился некоторыми подробностями

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уладить ситуацию в Украине можно только путем компромисса и тихих, спокойных переговоров. Об этом в проекте «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1» заявил председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель, сообщает БЕЛТА.
Президент Беларуси Александр Лукашенко не так давно рассказал о своем желании поговорить с Владимиром Зеленским. Главу КГБ спросили, ведется ли работа в этом направлении.
Глава КГБ: Беларусь могла бы помочь найти консенсус в разрешении конфликта в Украине.
«Да. В этом отношении есть наша позиция, что необходимо встречаться и в этой сложнейшей обстановке находить консенсус», — сказал Иван Тертель.
При этом, обратил внимание председатель Комитета госбезопасности, многое зависит от украинской стороны. «Наш Президент работает максимально на то, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе. И мы нашли баланс интересов сторон в этой очень и очень непростой и с большой тенденцией к обострению ситуации», — заявил он.
Иван Тертель уверен, что только путем тихих и спокойных переговоров, а также поиска компромисса можно уладить эту ситуацию.
Руководитель КГБ также рассказал о переговорах с американской стороной. По его словам, белорусско-американские контакты продолжаются. «Это находится в русле стратегических интересов и Республики Беларусь, и американской стороны, поэтому идут переговоры, есть положительные тенденции», — сказал Иван Тертель. -0-