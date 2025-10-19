Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: ложные «проукраинские» нарративы затягивают конфликт

Глава РФПИ прокомментировал заявление профессора Дизена.

Источник: Аргументы и факты

Ложные нарративы, которые выдают за «проукраинские», приводят к затягиванию конфликта, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Таким образом он отреагировал на заявление профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена о невозможности скрывать провал Украины в конфликте с РФ.

«Верно. Ложные нарративы выдают себя за проукраинские, но затягивают конфликт, предлагая нереалистичные решения», — написал Дмитриев в соцсети X*.

Напомним, Дизен ранее прокомментировал статью в британском издании The Independent, в которой экс-глава Генштаба Великобритании Дэвид Ричардс признал, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. По словам профессора, западные страны и СМИ на протяжении длительного времени искажали информацию о достижениях украинских сил и потерях ради продолжения конфликта и оправдания массовых жертв и разрушений.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше