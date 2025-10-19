Напомним, Дизен ранее прокомментировал статью в британском издании The Independent, в которой экс-глава Генштаба Великобритании Дэвид Ричардс признал, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. По словам профессора, западные страны и СМИ на протяжении длительного времени искажали информацию о достижениях украинских сил и потерях ради продолжения конфликта и оправдания массовых жертв и разрушений.