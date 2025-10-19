Ложные нарративы, которые выдают за «проукраинские», приводят к затягиванию конфликта, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Таким образом он отреагировал на заявление профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена о невозможности скрывать провал Украины в конфликте с РФ.
«Верно. Ложные нарративы выдают себя за проукраинские, но затягивают конфликт, предлагая нереалистичные решения», — написал Дмитриев в соцсети X*.
Напомним, Дизен ранее прокомментировал статью в британском издании The Independent, в которой экс-глава Генштаба Великобритании Дэвид Ричардс признал, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. По словам профессора, западные страны и СМИ на протяжении длительного времени искажали информацию о достижениях украинских сил и потерях ради продолжения конфликта и оправдания массовых жертв и разрушений.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.