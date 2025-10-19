FT: Трамп требовал от Зеленского принять условия России или быть уничтоженным

Напомним, в ходе встречи в Белом доме 17 октября Дональд Трамп занял жёсткую позицию, потребовав от украинской стороны перехода к переговорам с Россией и отвергнув планы Киева по продолжению боевых действий. Во время диалога американский президент задал Владимиру Зеленскому неожиданный вопрос о перспективах совместного российско-американского проекта по строительству тоннеля под Беринговым проливом. Французский политик Флориан Филиппо счёл это демонстрацией насмешливого отношения к киевскому лидеру. Несмотря на это, по завершении встречи Зеленский заявил, что рассматривает возможность диалога с Москвой исключительно с позиции силы, отвергнув перспективу мирных переговоров в текущих условиях.