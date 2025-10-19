FT: Трамп требовал от Зеленского принять условия России или быть уничтоженным

«Если (Владимир Путин — Прим. Life.ru) захочет, он вас уничтожит», — передаёт издание слова американского президента.
Согласно полученным изданием данным, переговоры 17 октября неоднократно перерастали в конфронтацию, в ходе которой Трамп отбросил карты линии фронта и заявил, что Украина рискует быть уничтоженной в случае продолжения конфликта.
Европейские чиновники, знакомые с содержанием беседы, подтвердили, что Трамп настойчиво рекомендовал Зеленскому принять российские условия по Донбассу как необходимое условие для прекращения боевых действий.
Напомним, в ходе встречи в Белом доме 17 октября Дональд Трамп занял жёсткую позицию, потребовав от украинской стороны перехода к переговорам с Россией и отвергнув планы Киева по продолжению боевых действий. Во время диалога американский президент задал Владимиру Зеленскому неожиданный вопрос о перспективах совместного российско-американского проекта по строительству тоннеля под Беринговым проливом. Французский политик Флориан Филиппо счёл это демонстрацией насмешливого отношения к киевскому лидеру. Несмотря на это, по завершении встречи Зеленский заявил, что рассматривает возможность диалога с Москвой исключительно с позиции силы, отвергнув перспективу мирных переговоров в текущих условиях.
