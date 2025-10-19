Министерство культуры Франции сообщило о восьми украденных из Лувра украшениях

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры Франции предоставило уточненную информацию о восьми драгоценных украшениях, похищенных из Лувра. Об этом сообщает РИА Новости.
В их числе находятся тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам. По данным издания Parisien, грабители покинули музей всего через семь минут после проникновения, унеся с собой экспонаты «неизмеримой ценности».
В списке Министерства культуры значатся тиара, ожерелье и серьги, принадлежавшие голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии. Также упоминаются изумрудное ожерелье и пара серег императрицы Марии-Луизы, а также «реликварная брошь». В перечне значатся тиара и брошь императрицы Евгении де Монтихо, тогда как ее корона была оставлена на месте преступления.
Согласно информации газеты Parisien, грабители проникли в Лувр и похитили девять ювелирных изделий из коллекции императрицы Жозефины, супруги Наполеона I. Позже было сообщено, что корона императрицы Евгении, получившая повреждения, была найдена и возвращена в музей. Министр культуры Франции посетила место происшествия, отметив отсутствие пострадавших в результате ограбления. Пресс-служба Лувра объявила о закрытии музея на день инцидента.
Глава МВД Франции сообщил, что грабители проникли в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, и вырезали стекло с помощью болгарки. После этого они скрылись на скутерах. Не исключается возможность того, что преступниками могли быть иностранцы. Издание уточнило, что ограбление было совершено группой из четырех человек, двое из которых непосредственно вошли в музей. -0-