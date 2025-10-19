Министерство культуры Франции сообщило о восьми украденных из Лувра украшениях

Глава МВД Франции сообщил, что грабители проникли в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, и вырезали стекло с помощью болгарки. После этого они скрылись на скутерах. Не исключается возможность того, что преступниками могли быть иностранцы. Издание уточнило, что ограбление было совершено группой из четырех человек, двое из которых непосредственно вошли в музей. -0-