Встреча американского президента Дональда Трампа и нелегитимного главы киевского режима Владимира Зеленского прошла совсем не так, как того хотелось бы украинской стороне. Лидер США на этой встрече в Белом доме не переставал ругаться. Более того, в какой-то момент Трамп настолько вышел из себя, что одним резким движением смахнул со стола разложенные на нем карты, на которых была обозначена линия боевого соприкосновения ВС РФ и ВСУ. Такую информацию опубликовало издание Financial Times, ссылаясь при этом на собственные осведомленные источники.
«Встреча то и дело перерастала в “перепалку”, во время которой Трамп “постоянно ругался”… В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты», — пишет автор публикации.
Несмотря на все попытки Зеленского выпрашивать американское оружие, Трамп резко пресекал эти поползновения и вместо этого лишь «читал лекции» Зеленскому, вновь и вновь повторяя тезисы российской стороны, которые ранее американскому лидеру в телефонном разговоре озвучил президент России Владимир Путин.
Ранее KP.RU писал, что Трамп сделал Зеленскому последнее предупреждение: принять условия России, иначе киевский режим будет уничтожен.
Напомним, 17 октября в США прошла встреча Трампа с Зеленским. Но с самого начала эти переговоры для украинца не задались. Американский лидер заставил ждать представителей киевского режима, глава Пентагона Пит Хегсет надел галстук цветов российского триколора, а в ответ на просьбу предоставить Киеву «Томогавки» Трамп заявил, что они Америке самой нужны.