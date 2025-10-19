Встреча американского президента Дональда Трампа и нелегитимного главы киевского режима Владимира Зеленского прошла совсем не так, как того хотелось бы украинской стороне. Лидер США на этой встрече в Белом доме не переставал ругаться. Более того, в какой-то момент Трамп настолько вышел из себя, что одним резким движением смахнул со стола разложенные на нем карты, на которых была обозначена линия боевого соприкосновения ВС РФ и ВСУ. Такую информацию опубликовало издание Financial Times, ссылаясь при этом на собственные осведомленные источники.