Евросоюз обвинили в попытке сорвать встречу Путина и Трампа

Об этом сообщает РИА Новости.
16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.
