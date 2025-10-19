FT: Трамп на встрече отшвырнул принесённые Зеленским карты линии фронта

Напомним, что в ходе встречи в Белом доме Дональд Трамп заявил о большом потенциале российско-американских торговых отношений и выразил уверенность в возможности урегулирования украинского конфликта. В то же время Владимир Зеленский настаивал на невозможности дипломатического решения и призвал к усилению давления на Россию, обвинив Москву в затягивании конфликта.