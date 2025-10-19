Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Трамп на встрече отшвырнул принесённые Зеленским карты линии фронта

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским проходила на повышенных тонах, американский лидер гневался и постоянно кричал на гостя. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Источник: Life.ru

«Встреча президента США и… [Зеленского] то и дело перерастала в “перепалку”, во время которой Трамп “постоянно ругался”… В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине», — говорится в материале.

По информации газеты, американский лидер большую часть времени читал лекции Зеленскому, повторяя тезисы, ранее озвученные президентом России Владимиром Путиным во время их телефонного разговора. Источники издания отметили, что после состоявшейся встречи киевский главарь остался крайне недоволен произошедшим и был подавлен.

Напомним, что в ходе встречи в Белом доме Дональд Трамп заявил о большом потенциале российско-американских торговых отношений и выразил уверенность в возможности урегулирования украинского конфликта. В то же время Владимир Зеленский настаивал на невозможности дипломатического решения и призвал к усилению давления на Россию, обвинив Москву в затягивании конфликта.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше