FT: Трамп на встрече отшвырнул принесённые Зеленским карты линии фронта

«Встреча президента США и… [Зеленского] то и дело перерастала в “перепалку”, во время которой Трамп “постоянно ругался”… В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине», — говорится в материале.
По информации газеты, американский лидер большую часть времени читал лекции Зеленскому, повторяя тезисы, ранее озвученные президентом России Владимиром Путиным во время их телефонного разговора. Источники издания отметили, что после состоявшейся встречи киевский главарь остался крайне недоволен произошедшим и был подавлен.
Напомним, что в ходе встречи в Белом доме Дональд Трамп заявил о большом потенциале российско-американских торговых отношений и выразил уверенность в возможности урегулирования украинского конфликта. В то же время Владимир Зеленский настаивал на невозможности дипломатического решения и призвал к усилению давления на Россию, обвинив Москву в затягивании конфликта.
