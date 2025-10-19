Что с курсом доллара в Беларуси? Глава Нацбанка ответил на народный вопрос

«Вы все знаете, котировки ежедневные видите. Белорусский рубль укрепляется к доллару, — сказал Роман Головченко журналистам. — Но, как я уже неоднократно говорил, это не какая-то целенаправленная политика с учетом того, что мы привязаны к корзине валют. Большее значение для нашей корзины имеет российский рубль. Российский рубль укрепляется к доллару — соответственно, плавно укрепляемся и мы».