Что с курсом доллара в Беларуси? Глава Нацбанка ответил на народный вопрос

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как обстоят дела с курсом доллара в Беларуси, в проекте «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1» рассказал председатель правления Нацбанка Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.
«Вы все знаете, котировки ежедневные видите. Белорусский рубль укрепляется к доллару, — сказал Роман Головченко журналистам. — Но, как я уже неоднократно говорил, это не какая-то целенаправленная политика с учетом того, что мы привязаны к корзине валют. Большее значение для нашей корзины имеет российский рубль. Российский рубль укрепляется к доллару — соответственно, плавно укрепляемся и мы».
Головченко обозначил два экономических приоритета на пятилетку: инвестиции и инновации.
По словам главы Нацбанка, за этот год белорусский рубль укрепился к доллару на 13−14%. «Самое главное, наверное, для населения то, что доходность по белорусским рублям существенно выше, чем по долларам, если мы говорим о депозитах», — добавил он.
При этом, отметил Роман Головченко, важнее курс белорусского рубля по отношению к российскому, чтобы курсовой политикой поддерживать белорусских экспортеров.
Отвечая на вопрос, покупать или продавать доллары, Роман Головченко посоветовал «не шарахаться и не паниковать».-0-
