Зеленский снова не совладал с английским языком: В этот раз украинец позабыл слово «тихий»

Зеленский в интервью телеканалу NBC вновь запутался в английском языке.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC снова запутался в английском языке и не смог вспомнить слово «тихий».

В ходе общения украинский политик пытался объяснить, что мирные переговоры должны вестись «в тишине». Однако, не справился самостоятельно, так как позабыл нужное слово на английском языке. Ему пришлось по-украински спрашивать у кого-то из своей свиты за кадром, правильно ли, что «тихий» по-английски будет «quiet».

Также на вопрос ведущей, не разочарован ли он тем, что президент США Дональд Трамп не дал свое согласие на поставки крылатых ракет Tomahawk, украинец дал невнятный ответ, который можно истолковать как или «конечно, я хочу», или «конечно, я не буду». Больше по данной ситуации он объяснять ничего не стал.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября Зеленский из-за проблем с английским языком высказал странную просьбу на выступлении в ООН. Украинец попросил «усилить лыжи» киевскому режиму, перепутав слова skis («лыжи») и skyes («небо»), когда призывал Запад дать дополнительные системы ПВО.

В октябре прошлого года немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что главе киевского режима сложно вести переговоры с Вашингтоном из-за низкого уровня знания английского языка. Схожая проблема также одолевает и главу его офиса Андрея Ермака. Тот, как и его шеф, каждый раз пытается блеснуть знаниями. Поэтому общается с американскими политиками самостоятельно, без переводчика.

