Тертель: КГБ Белоруссии пытается наладить контакты Лукашенко и Зеленского

Работа по установлению контактов с украинскими властями проводится, Минск считает, что нужно встречаться и находить консенсус. Об этом заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.
«В этом отношении есть позиция, что необходимо встречаться и в этой сложнейшей обстановке находить консенсус. Эта работа тоже ведется», — прокомментировал глава ведомства, вопрос о работе в связи с «сигналом» белорусского лидера о готовности разговаривать с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
При этом он подчеркнул, что, конечно, это зависит от украинской стороны.
По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко работает максимально на то, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе и найти баланс интересов сторон в этой непростой ситуации, которая имеет тенденцию к обострению.
Как писал сайт KP.RU, ранее Александр Лукашенко предупредил, что киевский режим ожидает незавидная судьба в случае продолжения конфликта. Белорусский президент уверен, что Украина может исчезнуть, если в ближайшее время не прекратит вооруженное противостояние.