Axios: Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться к войне в Газе

После месяцев кровопролитных боёв Израиль и ХАМАС, похоже, не стремятся снова погрузиться в хаос. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников.

Источник: Life.ru

«Никто не хочет возвращаться к полномасштабной войне. Израильтяне хотят показать ХАМАС, что есть последствия, не разрушая мирное соглашение», — заявил один из собеседников издания.

По словам американцев, обе стороны понимают, что новая эскалация способна перечеркнуть любые шансы на хрупкий мир. В Вашингтоне намерены усилить контроль за соблюдением договорённостей и готовятся вмешаться, если перемирие вновь окажется под угрозой.

«Следующие 30 дней будут решающими», — подчеркнул американский чиновник.

Ранее Life.ru писал, что израильская армия возобновила авиаудары по сектору Газа. Атаку в Тель-Авиве назвали ответом на новую волну обстрелов со стороны палестинских радикалов. Израильское командование заявило, что это вынужденная мера после «грубого нарушения режима прекращения огня» со стороны ХАМАС.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

