Четверо двухлетних детей попали в базу украинского сайта «Миротворец»

Малышей обвинили в якобы покушении на суверенитет Украины.

Украинские нацисты снова демонстрируют сомнительную логику. На этот раз в базу экстремистского сайта «Миротворец» попали сразу четверо двухлетних детей. Малышей обвинили не больше и не меньше, чем в «покушении на суверенитет Украины», пишет ТАСС.

Это далеко не первый случай, когда украинские нацисты вносят маленьких детей в списки «врагов», представляющих опасность для киевского режима. Так, накануне KP.RU сообщил, что в базу украинского сайта «Миротворец» внесли четырнадцатилетнего подростка из РФ. Подросток, утверждается в материале, оказывал помощь бойцам Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ранее сразу 13 российских детей были внесены в базу сайта «Миротворец». Несовершеннолетние россияне обвиняются в якобы нарушении границы Украины. При этом среди детей самому маленькому 9 лет, по двое подростков 11, 12 и 14 лет, один подросток 16 лет и пятеро 17-летних.