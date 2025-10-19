Украинские нацисты снова демонстрируют сомнительную логику. На этот раз в базу экстремистского сайта «Миротворец» попали сразу четверо двухлетних детей. Малышей обвинили не больше и не меньше, чем в «покушении на суверенитет Украины», пишет ТАСС.