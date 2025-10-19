КГБ Белоруссии устанавливает контакты с властями Украины

Минск подтверждает работу по установлению контактов с украинскими властями. Об этом заявил руководитель КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».
«В этом отношении есть позиция, что необходимо встречаться и в этой сложнейшей обстановке находить консенсус», — сказал Тертель.
Он подчеркнул, что успех этой инициативы зависит от готовности украинской стороны к диалогу. Глава КГБ подтвердил активную работу в данном направлении.
По словам Тертеля, президент Александр Лукашенко продолжает усилия по стабилизации ситуации в регионе и поиску баланса интересов всех сторон конфликта.
