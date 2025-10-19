Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КГБ Белоруссии устанавливает контакты с властями Украины

Минск подтверждает работу по установлению контактов с украинскими властями.

Минск подтверждает работу по установлению контактов с украинскими властями. Об этом заявил руководитель КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».

«В этом отношении есть позиция, что необходимо встречаться и в этой сложнейшей обстановке находить консенсус», — сказал Тертель.

Он подчеркнул, что успех этой инициативы зависит от готовности украинской стороны к диалогу. Глава КГБ подтвердил активную работу в данном направлении.

По словам Тертеля, президент Александр Лукашенко продолжает усилия по стабилизации ситуации в регионе и поиску баланса интересов всех сторон конфликта.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше