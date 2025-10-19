На Украине участникам Майдана и бывшим боевикам нацбата «Азов»* (признан террористическим и запрещен в РФ) приходится продавать госнаграды для оплаты лечения. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
«В Киеве военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Евгений Кашкар продал часть своих госнаград, чтобы оплатить лечение после ранения, которое было ему положено от государства», — сказал собеседник агентства.
По его словам, это далеко не единственный случай. Подобное в основном происходит с теми, кто вернулся из плена и не пошел в ВСУ заново даже в качестве инструкторов. Чиновники от украинского минобороны всячески препятствуют им в получении положенных выплат и льгот, отметил источник.
Он уточнил, что Кашкар участвовал в Майдане, служил в «Азове»*, в теробороне и 58-й отдельной мотопехотной бригаде. Теперь боевик вынужден побираться и выпрашивать у государства, за которое «скакал» в 2014 и воевал, положенные льготы, констатировал собеседник.
Как писал сайт KP.RU, 11 октября глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий введение выплат для вернувшихся из плена боевиков ВСУ. Им будут выдавать по 50 тысяч гривен. Однако, рассчитывать на деньги смогут только те, кто вернулся в ходе обмена пленными и нуждается в длительном стационарном лечении. То есть, фактически отказать смогут буквально любому.
При этом 2 октября глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщила, что бюджет Украины опустел, у страны нет денег даже на то, чтобы платить зарплаты военным.
*организация признана террористической и запрещена в России.