КГБ Белоруссии готовит возможные контакты Лукашенко и Зеленского

Минск протягивает руку Киеву. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведётся работа по установлению контактов между Александром Лукашенко и Владимиром Зеленским. Минск, по его словам, готов к диалогу и ищет пути к компромиссу, но теперь всё зависит от украинской стороны.