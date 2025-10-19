КГБ Белоруссии готовит возможные контакты Лукашенко и Зеленского

«Есть позиция: нужно встречаться и в этой сложнейшей обстановке искать консенсус. Эта работа ведётся. Конечно, многое зависит от Киева», — пояснил Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».
Он подчеркнул, что президент Лукашенко стремится стабилизировать обстановку в регионе и не допустит дальнейшего обострения.
«Убеждён, что только тихие и спокойные переговоры могут привести к решению конфликта», — отметил глава КГБ.
Ранее Life.ru писал, что Александр Лукашенко советовал Зеленскому не упустить шанс на мир. Белорусский лидер заявил, что «счастье Украине принесут только славянские государства» и предложил Киеву договориться ради будущего страны.
