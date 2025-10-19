Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении выступить против дальнейшей военной помощи Украине и запрета на поставки энергоносителей из России на предстоящих заседаниях Советов ЕС в Люксембурге.
В публикации на своей странице в соцсети глава венгерского МИДа отметил, что защита национальных интересов потребует одновременного участия в заседаниях Совета ЕС по иностранным делам и Энергетического совета.
Сийярто охарактеризовал предстоящие обсуждения как сложные, указав, что в рамках Совета по иностранным делам планируется рассмотрение вопросов увеличения военной поддержки Украины, а на Энергетическом совете — запрета на закупку российских нефти и газа, что, по его мнению, подорвет энергетическую безопасность Венгрии.
На повестке дня министров ЕС также значатся новые санкционные меры против России и план Еврокомиссии по полному отказу от российских энергоносителей к 2028 году.
Ранее в Норвегии раскрыли сущность западных политиков.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.