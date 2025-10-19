Ричмонд
Зеленский заявил о готовности вести мирные переговоры «в срочном порядке»

Глава киевского режима Зеленский готов вести мирные переговоры «в срочном порядке» на основании текущей ЛБС.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский выразил готовность начать мирные переговоры с РФ в срочном порядке на основе существующей линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом пишет ТАСС.

По словам Зеленского, для прекращения боевых действий и перехода к дипломатическому урегулированию в срочном порядке необходимо зафиксировать текущее расположение войск.

«Нужно остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие… С ЛБС», — отметил глава киевского режима.

Зеленский также подчеркнул, что готов рассмотреть любые форматы проведения переговоров.

Ранее сообщалось, что на встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне Уиткофф требовал уступить Донбасс России.