Зеленский заявил о готовности вести мирные переговоры «в срочном порядке»

Владимир Зеленский выразил готовность начать мирные переговоры с РФ в срочном порядке на основе существующей линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом пишет ТАСС.
По словам Зеленского, для прекращения боевых действий и перехода к дипломатическому урегулированию в срочном порядке необходимо зафиксировать текущее расположение войск.
«Нужно остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие… С ЛБС», — отметил глава киевского режима.
Зеленский также подчеркнул, что готов рассмотреть любые форматы проведения переговоров.
Ранее сообщалось, что на встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне Уиткофф требовал уступить Донбасс России.