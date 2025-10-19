Глава РФПИ задался вопросом, зачем Украина сливает информацию с переговоров

Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе «прямой и честной» беседы в Белом доме Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, «по крайней мере, сейчас». В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.