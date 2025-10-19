Ричмонд
Сийярто на встречах ЕС в Люксембурге выступит против продолжения военной помощи Украине

«В Совете ЕС по иностранным делам они хотят еще больше разжечь военную атмосферу, предоставляя украинцам еще больше денег и оружия, а в Энергетическом совете — подорвать безопасность нашего энергоснабжения, запретив закупку природного газа и нефти у России. Будет непросто», — написал глава МИД в Facebook.

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встречах со своими коллегами из стран Евросоюза намерен выступить против дальнейшей военной помощи Украине и запрета на поставки энергоносителей из России. Об этом передает ТАСС.

«Завтра будет непростой день: Совет ЕС по иностранным делам и Энергетический совет одновременно проведут заседания в Люксембурге. К счастью, два зала заседаний находятся рядом, ведь нам приходится защищать интересы Венгрии в обоих местах: в Совете ЕС по иностранным делам они хотят еще больше разжечь военную атмосферу, предоставляя украинцам еще больше денег и оружия, а в Энергетическом совете — подорвать безопасность нашего энергоснабжения, запретив закупку природного газа и нефти у России. Будет непросто», — написал глава МИД в Facebook.

Министры стран ЕС намерены рассмотреть в Люксембурге военную помощь Украине, новые санкции против России и план Еврокомиссии, предусматривающий полный отказ от нефти и газа из РФ с 2028 года. -0-

