Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белоруссии заявили о необходимости находить консенсус с властями Украины

Минск выражает готовность к переговорам на разных уровнях.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что ведется работа по установлению контактов с украинскими властями. По его словам, позиция Минска заключается в необходимости диалога и поиска точек согласия даже в условиях текущей напряженности.

Он отметил, что процесс налаживания взаимодействия зависит во многом от позиции Киева, однако белорусская сторона предпринимает усилия для поддержания таких коммуникаций. Работа в этом направлении продолжается, и Минск выражает готовность к переговорам на разных уровнях.

Тертель подчеркнул, что Александр Лукашенко стремится к стабилизации обстановки в регионе и поиску баланса интересов всех сторон. По его мнению, только через спокойные переговоры и компромиссы можно достичь урегулирования и предотвратить дальнейшее обострение.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка в зоне боевых действий может привести к исчезновению Украины как государства.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше