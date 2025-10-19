В Белоруссии заявили о необходимости находить консенсус с властями Украины

Тертель подчеркнул, что Александр Лукашенко стремится к стабилизации обстановки в регионе и поиску баланса интересов всех сторон. По его мнению, только через спокойные переговоры и компромиссы можно достичь урегулирования и предотвратить дальнейшее обострение.