В Белоруссии заявили о необходимости находить консенсус с властями Украины

Руководитель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что ведется работа по установлению контактов с украинскими властями. По его словам, позиция Минска заключается в необходимости диалога и поиска точек согласия даже в условиях текущей напряженности.
Он отметил, что процесс налаживания взаимодействия зависит во многом от позиции Киева, однако белорусская сторона предпринимает усилия для поддержания таких коммуникаций. Работа в этом направлении продолжается, и Минск выражает готовность к переговорам на разных уровнях.
Тертель подчеркнул, что Александр Лукашенко стремится к стабилизации обстановки в регионе и поиску баланса интересов всех сторон. По его мнению, только через спокойные переговоры и компромиссы можно достичь урегулирования и предотвратить дальнейшее обострение.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка в зоне боевых действий может привести к исчезновению Украины как государства.