FT: Трамп призвал Зеленского принять условия Путина и выбросил карты фронта со стола

Как следует из меморандума, представленного на втором раунде переговоров в Стамбуле в начале июня, Россия изложила два варианта прекращения огня: либо вывод с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отвод частей ВСУ от российских границ на согласованное расстояние, либо пакет из десяти пунктов, включающий запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации и зарубежных поставок вооружений, а также исключение присутствия миротворцев третьих стран на Украине.