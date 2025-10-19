FT: Трамп призвал Зеленского принять условия Путина и выбросил карты фронта со стола

Американский президент Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским 17 октября, по данным The Financial Times, настаивал на принятии условий Владимира Путина. Источники издания утверждают, что разговор неоднократно переходил в перепалку, Трамп «постоянно ругался», скидывал карты линии фронта и требовал, чтобы Киев уступил России весь Донбасс. По словам европейского чиновника, осведомленного о встрече, Трамп предупредил Зеленского о необходимости «заключить сделку», иначе Украину ждет уничтожение: «Если Путин захочет, он вас уничтожит».
Накануне, 16 октября, Трамп и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого, по сведениям The Washington Post, российский лидер предложил передать Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на признание полного контроля России над Донецком. В Кремле подчеркивали, что приоритетом является юридически обязывающее соглашение, устраняющее причины конфликта.
Как следует из меморандума, представленного на втором раунде переговоров в Стамбуле в начале июня, Россия изложила два варианта прекращения огня: либо вывод с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отвод частей ВСУ от российских границ на согласованное расстояние, либо пакет из десяти пунктов, включающий запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации и зарубежных поставок вооружений, а также исключение присутствия миротворцев третьих стран на Украине.
17 октября Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что для прекращения огня и начала переговоров силы обеих сторон должны оставаться на текущих линиях.