Зеленский запутался в английском языке в эфире NBC

В ходе интервью американскому телеканалу NBC Владимир Зеленский столкнулся с трудностями при переводе на английский язык, забыв слово «тихий» при попытке объяснить, что мирные переговоры должны проходить «в тишине». Ему потребовалась помощь за кадром для уточнения перевода.
Кроме того, на вопрос о возможном разочаровании из-за отказа Дональда Трампа поставить ракеты Tomahawk, Зеленский дал двусмысленный ответ, который можно было трактовать как «конечно, я хочу» или «конечно, я не буду».
Не давая дальнейших пояснений, он лишь отметил, что в Киеве понимают, как можно было бы использовать такое оружие.
Ранее сообщалось, что во Франции рассказали, как Трамп унизил Зеленского на встрече в Вашингтоне.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.