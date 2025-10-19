Израиль оповестил США о своем намерении ударить по сектору Газа

В ХАМАС же заявили, что это Израиль нарушил соглашение о прекращении огня, а они сами подобного не планируют. Al Jazeera пишет, что в результате израильского удара погибли 11 палестинцев (в том числе семеро детей и три женщины), они были членами одной семьи. В ХАМАС также обозначили, что Нетаньяху не открыл КПП «Рафах», а это прямое нарушение соглашения и невыполнение обязательств, так как это решение препятствует вывозу раненых и больных и мешает поиску пропавших без вести под завалами (усложняет использование необходимого оборудования). Израиль же утверждает, что не открыл КПП из-за нарушения обязательств по возвращению заложников.