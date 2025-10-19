Ричмонд
Израиль возобновил соблюдение перемирия после ударов по Газе

«Армия обороны Израиля продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня и будет жестко реагировать на любое его нарушение», — говорится в заявлении.

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политическое руководство Израиля приняло решение о возобновлении режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС.

«Армия обороны Израиля продолжит соблюдать соглашение о прекращении огня и будет жестко реагировать на любое его нарушение», — говорится в заявлении.

Ранее армия Израиля заявила о нарушении палестинским движением режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание «принять меры» против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу с 10 октября, после чего палестинское движение освободило 20 заложников, которые находились в Газе с 7 октября 2023 года, что позволило Израилю вернуть всех оставшихся в живых пленных. -0-

