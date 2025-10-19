В России высказались об утечке информации с переговоров Зеленского

Согласно материалу FT, встреча носила напряженный характер и временами переходила в перепалку с использованием резких выражений со стороны американского лидера. Дмитриев задался вопросом, почему украинская сторона распространяет конфиденциальную информацию, в то время как США продвигают мирное урегулирование на Украине.