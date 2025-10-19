Ричмонд
В России высказались об утечке информации с переговоров Зеленского

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подверг критике действия украинской делегации, выразив недоумение по поводу разглашения конфиденциальных деталей переговоров с Белым домом европейским партнерам и прессе.

Свой вопрос Дмитриев озвучил в социальной сети X, комментируя публикацию британского издания Financial Times, основанную на информации от европейских официальных лиц, знакомых с содержанием встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Согласно материалу FT, встреча носила напряженный характер и временами переходила в перепалку с использованием резких выражений со стороны американского лидера. Дмитриев задался вопросом, почему украинская сторона распространяет конфиденциальную информацию, в то время как США продвигают мирное урегулирование на Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский запутался в английском языке в эфире NBC.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

