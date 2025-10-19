19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский заявил, что готов вести мирные переговоры «в срочном порядке» на основании текущей линии боевого соприкосновения. Об этом передает ТАСС.
«Если мы хотим остановить конфликт и дипломатическим путем приступить к мирным переговорам в срочном порядке, то нужно остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие. С линии соприкосновения», — утверждал он в интервью американскому телеканалу NBC. Зеленский добавил, что готов к переговорам «в любом формате».
18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Зеленского и своего российского коллегу Владимира Путина прекратить огонь и «следовать линии фронта, где бы она ни была, иначе все станет слишком сложным».
Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что завершение конфликта в Украине будет означать потерю территорий для Киева.
В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий. -0-