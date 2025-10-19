Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что готов вести мирные переговоры «в срочном порядке»

«Если мы хотим остановить конфликт и дипломатическим путем приступить к мирным переговорам в срочном порядке, то нужно остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие. С линии соприкосновения», — утверждал он в интервью американскому телеканалу NBC.

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский заявил, что готов вести мирные переговоры «в срочном порядке» на основании текущей линии боевого соприкосновения. Об этом передает ТАСС.

«Если мы хотим остановить конфликт и дипломатическим путем приступить к мирным переговорам в срочном порядке, то нужно остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие. С линии соприкосновения», — утверждал он в интервью американскому телеканалу NBC. Зеленский добавил, что готов к переговорам «в любом формате».

18 октября президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Зеленского и своего российского коллегу Владимира Путина прекратить огонь и «следовать линии фронта, где бы она ни была, иначе все станет слишком сложным».

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что завершение конфликта в Украине будет означать потерю территорий для Киева.

В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше