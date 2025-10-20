Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе

Израиль восстановил режим перемирия после серии ударов по сектору Газа, нанесённых в ответ на действия движения ХАМАС, которые были расценены как нарушение договорённостей. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.
Военные отметили, что предпринимают шаги для восстановления и поддержания режима прекращения огня, чтобы стабилизировать обстановку в регионе.
Представители ХАМАС ранее обвинили Израиль в несоблюдении соглашения, заявив, что отказ открыть пограничный переход «Рафах» на границе с Египтом противоречит условиям перемирия.
Ранее израильское политическое руководство решило приостановить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа на фоне обострения ситуации в анклаве.
Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.Читать дальше