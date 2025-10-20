Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе

Военные стараются стабилизировать обстановку в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Израиль восстановил режим перемирия после серии ударов по сектору Газа, нанесённых в ответ на действия движения ХАМАС, которые были расценены как нарушение договорённостей. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Военные отметили, что предпринимают шаги для восстановления и поддержания режима прекращения огня, чтобы стабилизировать обстановку в регионе.

Представители ХАМАС ранее обвинили Израиль в несоблюдении соглашения, заявив, что отказ открыть пограничный переход «Рафах» на границе с Египтом противоречит условиям перемирия.

Ранее израильское политическое руководство решило приостановить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа на фоне обострения ситуации в анклаве.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше