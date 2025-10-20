Председатель ANO Бабиш ушел в отпуск в разгар переговоров о правительстве

Лидер оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан»), победившего на выборах в палату депутатов парламента Чехии, Андрей Бабиш объявил о намерении взять недельный отпуск в разгар переговоров о формировании нового правительства. Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz.
«На следующей неделе я планирую уйти в отпуск за свой счет», — приводит слова политика издание.
По его словам, вместо него в переговорном процессе будут участвовать его заместители — Карел Гавличек и Алена Шиллерова.
Причины такого решения в Novinky.cz не раскрывают. При этом издание отмечает, что Бабиш признает невозможность сформировать правительство раньше декабря, хотя изначально рассчитывал сделать это в течение недели после выборов.
Напомним, недавно бывший премьер-министр Чехии, 72-летний Бабиш, был избит костылем. Пострадавший кандидат в лидеры Чехии выступал против помощи Украине.